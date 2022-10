W połowie maja zakończyła się 16. już edycja "Twoja twarz brzmi znajomo". Uczestników oceniali wówczas Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski i Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

O zwycięstwo rywalizowali Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel. Ostatecznie program Polsatu wygrał ten ostatni. Najwięcej punktów zebrał w czwartym odcinku, gdy wcielił się w legendarnego wokalistę Dżemu - Ryśka Riedla.



"Twoja twarz brzmi znajomo": Robert Janowski za Krzysztofa Cugowskiego

Jesienią rozpoczęła się 17. odsłona programu. Za stołem jurorskim nastąpiła zmiana - z programem pożegnał się Krzysztof Cugowski, który kontynuuje swoją karierę solową z towarzyszącym mu Zespołem Mistrzów. W roli jurora zastąpił go Robert Janowski, który wygrał 15. edycję. W poprzedniej odsłonie gościnnie pojawił się w jury, zastępując nieobecnego Michała Wiśniewskiego.

W gwiazdy estrady przed kamerami wcielają się obecnie Michał Milowicz (nazywany "polskim Elvisem" aktor i wokalista znany z m.in. filmów "Chłopaki nie płaczą", "Poranek kojota", "Kiler-ów 2-óch"), nieco zapomniana wokalistka Kasia Wilk (znana z współpracy z Mezem - "Ważne", "Sacrum", "Mamy siebie") i wszechstronny wokalista Janusz Radek (recitale "Królowa Nocy", "Serwus Madonna", "Dziwny ten świat - opowieść Niemenem", tryptyk oratoryjny Piotra Rubika - "Tu es Petrus", "Świętokrzyska Golgota", "Psałterz wrześniowy"). Ostatnim albumem Radka jest "Poświatowska/Radek - Kim Ty jesteś dla mnie" (2017) do wierszy Haliny Poświatowskiej.

Środowisko aktorów reprezentują z kolei Ewa Błachnio, Katarzyna Polewany, Robert Szpręgiel, Katarzyna Ucherska i Jakub Zdrójkowski.

Piątkowy odcinek wygrał Janusz Radek, który wcielił się w amerykańską wokalistkę Macy Gray w jej przeboju "I Try" ( sprawdź! ).



"Jest trafiony, zatopiony. Na to się wyjątkowo fajnie patrzyło i fajnie słuchało. I tej kobiecości nie było za mało. Było wystarczająco. Jeden do jednego" - ocenił Michał Wiśniewski.

"Nie wiem, skąd ty to powietrze brałeś. To wszystko trzeba zrobić dużym strumieniem powietrza, żeby taką barwę uzyskać. To jest niemożliwe. Wielkie chapeau bas dla ciebie, że dałeś radę. Producent powinien wysłać to nagranie do Macy Gray. Byłaby zachwycona" - dodał Robert Janowski.

Po ośmiu odcinkach Janusz Radek zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 198 punktów. Prowadzi Kasia Wilk (223) przed Robertem Szpręglem (200).



21 października Janusz Radek wypuścił teledysk do nowej piosenki "Inny niż ty", którą wokalista w dużo skromniejszej wersji wcześniej prezentował podczas internetowych domówek w trakcie pandemii.

"Mam przyklejoną silikonową szyję. W ten sposób przyzwyczajam się do kolejnej postaci. To jakaś psychiczna blokada i strach, że oklejony wokół szyi silikon zabiera mi możliwość swobodnego śpiewania. Tak też jest naprawdę, ale chcę za wszelką cenę wykonać pewną pieśń i stąd to poświęcenie" - napisał Radek w mediach społecznościowych.

"Inny, to w pewnym sensie moja deklaracja wiarygodności wobec Was z 'czasu zamknięcia', która powstawała na domówkach. INNY to piosenka, dzięki której można dotrzeć do każdego, kto zdecyduje się na współodczuwanie. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania INNEGO, którym jesteśmy wszyscy ci, zawstydzeni swoją gotowością do wzruszenia" - dodał.