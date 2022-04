W trwającej obecnie 16. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka oraz Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

W nowej odsłonie programu rywalizują Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel.

W najbliższym odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Patryk Cebulski zmierzy się z trudnym zadaniem, ponieważ wcieli się w postać jurora programu - Michała Wiśniewskiego! Wykona utwór Ich Troje "Kochaj mnie kochaj", a na scenie będzie mu towarzyszyć Anna Świątczak z zespołu Ich Troje.

Wiśniewski nawet nie ukrywał łez wzruszenia! "Czasami w Internecie spotykam się z takimi uwagami, że kim jest Wiśniewski by móc oceniać. Może Michał nie jest wybitnym wokalistą, ale na pewno jest specjalistą od emocji i to jest to co Ty dziś pokazałeś na scenie" - stwierdziła Małgorzata Walewska.

"Patryk, ja wiem, że to było dla ciebie obciążenie psychiczne, ale uwierz mi, dla mnie też! Myślę, że sobie absolutnie poradziłeś. Nie przesadziłeś! Myślę, że będziesz mógł to powtórzyć kiedyś na koncercie ze mną! Po prostu wyjść i zaśpiewać to na żywca!" - zachęcał Michał Wiśniewski.

Na tę propozycję jurora, Patryk oczywiście się zgodził. Pozostaje czekać, aż duet zadebiutuje razem na scenie!

Całość występu już jutro o godzinie 20:05 w Polsacie.