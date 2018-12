Twitter 2018: BTS najpopularniejsi na Twitterze. Ich wpis był hitem sieci!

Serwis Twitter podsumował 2018 rok. Najpopularniejszymi celebrytami na Twitterze byli członkowie koreańskiej grupy BTS. Formacja może poszczyć się również najczęściej lubianym wpisem tego roku.

BTS to tegoroczni królowie Twittera /Kevin Winter /Getty Images

BTS na Twitterze obserwuje ponad 17 milionów fanów. Koreańczycy w rankingu popularności w serwisie w tym roku zostawili w tyle m.in. Kanye Westa, Drake'a, Cardi B, Arianę Grande, Beyonce, Nicki Minaj i Rihanna. W czołowej 10 znalazło się też miejsce dla jednego z członków BTS - Jimina.



Wpis boysbandu opisany hasztagiem #InMyFeelingsChallenge został najczęściej lubianym postem tego roku na Twitterze (1,7 miliona serduszek). Nagranie odtworzono ponad 13 milionów razy.

Na trzecim miejscu pod względem cytowania znalazł się wpis Lady Gagi sprzed 6 lat, kiedy to wokalistka opublikowała losowy ciąg liter i cyfr. Tweet w tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, gdy we wrześniu został odkopany przez jednego z internautów, którzy użył go jako mema.



Najpopularniejsi muzycy na Twitterze w 2018 roku:

1. BTS

2. Kanye West

3. Drake

4. EXO

5. Ariana Grande

6. Cardi B

7. Beyonce

8. Jimin

9. Nicki Minaj

10. Rihanna.