Twenty One Pilots i teledysk "Shy Away". Kiedy premiera nowej płyty "Scaled And Icy"?

Znana z przebojów "Stressed Out" i "Heathens" (ze ścieżki dźwiękowej filmu "Legion samobójców") amerykańska grupa Twenty One Pilots singlem "Shy Away" zapowiada swój nowy album "Scaled And Icy".

Tyler Joseph (Twenty One Pilots) w akcji /Simone Joyner /Getty Images

Następca platynowej płyty "Trench" z 2018 r. ukaże się 21 maja.

Pierwszą zapowiedzią albumu "Scaled And Icy" jest singel "Shy Away". Utworowi towarzyszy klip wyreżyserowany przez Miles & AJ.

Oprócz ogłoszenia nowej płyty Twenty One Pilots zapowiedzieli również ich pierwszy w karierze globalny livestream - "Twenty One Pilots - Livestream Experience", który odbędzie się 22 maja o 2 w nocy naszego czasu. Wydarzenie zapowiada się na niezapomniany spektakl wypełniony zarówno nowymi utworami, jak i największymi hitami zespołu z ich dotychczasowej kariery.

Clip twenty one pilots Shy Away

Tyler Joseph napisał i prawie w całości sam wyprodukował nowy album w jego domowym studiu podczas rocznej izolacji, podczas gdy Josh Dun dogrywał partie perkusyjne na drugim końcu kraju. Album "Scaled And Icy" to owoc "wirtualnej" współpracy obydwu muzyków, przepełniony powszechnie panującymi emocjami towarzyszącymi nam w 2020 roku: niepokoju, samotności, znudzenia, czy wątpliwości dotyczących przyszłości.

Duet musiał zrzec się swoich dotychczasowych przyzwyczajeń podczas pracy w studio, co wpłynęło na odważniejsze i bardziej kreatywne podejście do pisania nowej muzyki. W rezultacie stworzyli utwory, które dają nam siłę do działania, nawet pomimo chwilowych niepowodzeń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Twenty One Pilots o popularności utworów "Stressed Out" i "Heathens" INTERIA.PL

W 2020 roku Twenty One Pilots zaskoczyli fanów wydając single "Level of Concern" oraz "Christmas Saves The Year". Pierwszy z nich wylądował w zestawieniu Billboard Hot 100 oraz dał zespołowi statuetkę American Music Awards. Dodatkowo grupa pobiła rekord Guinnessa na najdłuższy klip w historii dzięki nigdy nie kończącemu się teledyskowi do "Level of Concern".

Wymyślony przez zespół wraz z reżyserem Jasonem Nickelem i Jasonem Zadą koncept zgromadził 162 tysiące zgłoszeń od fanów z całego świata, które zostały wykorzystane do stworzenia nowego teledysku, emitowanego na YouTube w formie live'a. Co trzy minuty i czterdzieści sekund na YouTube powstawał zupełnie nowy klip, zawierający fragmenty video przesłane przez fanów. Tym samym zespół pobił rekord poprzednio należący do Pharella i jego 24-godzinnego klipu do utworu "Happy". "Level Of Concern" był wyświetlany w formie live'a przez 177 dni, czyli 4264 godzin, 10 minut i 25 sekund.

Oto szczegóły płyty "Scaled And Icy":



1. "Good Day"

2. "Choker"

3. "Shy Away"

4. "The Outside"

5. "Saturday"

6. "Never Take It"

7. "Mulberry Street"

8. "Formidable"

9. "Bounce Man"

10. "No Chances"

11. "Redecorate".

Clip twenty one pilots Stressed Out

- Kiedy nagrywaliśmy "Stressed Out" nie myśleliśmy, że wyjdzie z tego taki hit. Wierzyliśmy w ten zespół od samego początku, ale nie nagrywaliśmy tej piosenki z myślą, że musi odnieść sukces. Ta piosenka pokazuje miejsce, w którym dziś jesteśmy i dobrze podsumowuje tamten album. Kiedy okazało się, że ludzie polubili tę piosenkę, bardzo się ucieszyłem. Znam wiele zespołów, które "dorobiły" się jednej piosenki, która potem stała się ich przekleństwem - mówił Josh Dun w rozmowie z Interią.

Kolejnym przebojem grupy był utwór "Heathens" (ponad 1 mld odtworzeń) nagrany na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu "Legion samobójców".



Clip twenty one pilots Heathens (from Suicide Squad: The Album)

