Zapowiedź programu zaprezentowano w finale "The Voice of Poland". Do zgłaszania się do programu zachęcali prowadzący - Tomasz Kammel i Olek Sikora.

"Grasz z kolegami jak Bitelsi albo Queen? Masz zespół, który zna wszystkie piosenki T.LOVE albo Dżemu? Śpiewasz i wyglądasz jak Billie Eilish lub Ed Sheeran? Ten program jest właśnie dla Ciebie!" - dowiadujemy się z zapowiedzi.



Wideo Nation's Best Cover Artist - casting - omediach.info

Czym jest program "Nation’s Best Cover Arist"?

"Nation's Best Cover Artist" to talent-show na licencji Content Creatorz B.V. W programie wystąpią zespoły wcielające się w gwiazdy muzyczne. Ich zadaniem jest wykonanie największych przebojów jak najbliżej oryginalnej wersji. Występy oceniać będzie jury, które wraz z widzami, zdecyduje, kto jest najlepszym cover bandem w Polsce.



Formuła programu przypomina nieco tą, którą możemy zobaczyć już w programie Polsatu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



Reklama

WYSTĘPY Z "TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO" MOŻESZ OBEJRZEĆ NA POLSAT GO!

Na razie nieznane są żadne dokładniejsze szczegóły. Wiadomo, że program zadebiutuje w 2022 roku. Być może stanie się to po "The Voice Senior" (nowy sezon ruszy w styczniu 2022 r.) i "The Voice Kids" (nową edycję zobaczymy prawdopodobnie zaraz po zakończeniu "The Voice Senior").