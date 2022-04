Grający na basie wokalista Sam Bean (także w The Antichrist Imperium, The Berzerker), perkusista Dave Haley (Psycroptic, Abramelin, Ruins, King, Blood Duster) i gitarzysta Matt Wilcock (The Antichrist Imperium, The Berzerker, Abramelin), czyli grupa Werewolves o apokaliptycznej wręcz sile rażenia, szykują się do premiery nowego albumu "From The Cave To The Grave", która odbędzie się 24 czerwca, ponownie w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Trzeci longplay tria z Melbourne zarejestrowano w studiach Holes And Corners (bas i gitara), Jack Hartley Audio (wokale) i Anubis (perkusja). Miksem i masteringiem w Crawlspace Productions zajął się ponownie Joe Haley, brat Dave’a, a zarazem gitarzysta Psycroptic i Ruins. Okładkę - po raz kolejny - zaprojektował australijski artysta Mitchell Nolte.

Dodajmy, że w marcu Werewolves wypuścili własnym sumptem limitowaną winylową EP-kę "Deathmetal", na której - poza dwoma autorskimi kompozycjami - znalazły się przeróbki "Behind The Light Thou Shall Rise" Deicide i "Christ Raping Black Metal" Marduka.

Z nowym singlem "We Are Better Than You" Werewolves możecie się zapoznać poniżej:



Wideo WEREWOLVES - WE ARE BETTER THAN YOU (LYRIC VIDEO)

Werewolves - "From The Cave To The Grave": Tracklista

Oto lista utworów albumu "From The Cave To The Grave":

1. "Self-Help Book-Burning"

2. "We Are Better Than You"

3. "All The Better To Eat You With"

4. "Crushing Heaven's Mandate"

5. "Harvest Of The Skulls"

6. "Oedipus Tyrannus"

7. "Nuclear Family Holocaust"

8. "Pride And Extreme Prejudice"

9. "Watch Your Mouth".