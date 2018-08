Trzecia EP-ka od The White Swan

Sludge / doommetalowe trio The White Swan odlicza już dni do premiery nowego materiału.

The White Swan szykuje nowy materiał /Oficjalna strona zespołu

"Touch Taste Destroy", trzecią - po "Anubis" (2016 r.) i "The White" (2017 r.) - EP-kę kanadyjskiej grupy nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w rodzimym studiu Noble Street w Toronto pod okiem uznanego inżyniera dźwięku Alastaira Simsa (m.in. Rush, Three Days Grace).



Wyjaśnijmy, że The White Swan to przedsięwzięcie powołane do życia przez Mercedes Lander, na co dzień perkusistkę Kittie, popularnej kanadyjskiej formacji z pogranicza metalu i alternatywnego rocka. W The White Swan Lander gra także na gitarze i śpiewa.



W The White Swan (nazwa od tytułu utworu T-Rex) udzielają się również basistka Kira Longeuay i gitarzysta Shane Jeffers.



Materiał "Touch Taste Destroy" ujrzy światło dzienne 7 września.



Na trzeciej EP-ce The White Swan znajdziemy trzy kompozycje: "Touch Taste Destroy", "Pelvic Sorcery" i "Inamorato". Pierwszą z nich możecie sprawdzić poniżej: