Troye Sivan i Ariana Grande tańczą w klipie "Dance To This". Imprezowy hymn dla introwertyków

Troye Sivan zaprezentował oficjalny teledysk do singla "Dance To This". Zarówno w utworze, jak i w klipie pojawia się Ariana Grande. Piosenka jest zapowiedzią nowego albumu Sivana, "Bloom".

Ariana Grande i Troye Sivan połączyli siły /materiały prasowe

Reżyserią obrazka zajął się współpracownik magazynu "Vogue", Bardia Zeinali, odpowiedzialny także za klip do "Bloom".

"Dance To This" po premierze trafiło na pierwsze miejsce iTunes w 21 krajach oraz zostało #1 światowym trendem na Twitterze. Tylko w ciągu dwóch dni od premiery utwór zdobył pięć milionów streamów w serwisach cyfrowych, a teraz ma ich ponad 50. Dziennikarze magazynu "Idolator" zachwycali się kawałkiem, pisząc o "refrenie, który zostawia cię z niedosytem w najlepszym tego słowa znaczeniu", a "SPIN" określił utwór jako "imprezowy hymn dla introwertyków, którzy widzieli już każdy rodzaj imprezy".

"Bloom", najnowsza płyta Troye Sivana, ukaże się 31 sierpnia. Wydawnictwo promują utwory "Dance To This", "Bloom" oraz "My My My!". Ten ostatni został okrzyknięty przez "USA Today" oraz "Billboard" jednym z najlepszych singli, jakie ukazały się w 2018 roku.

Debiutancki album Troye "Blue Neighbourhood" (2015 r.) trafił na szczyt iTunes w 66 krajach. Sprzedano ponad 2,5 mln egzemplarzy płyty na całym świecie. Singel "Youth" znalazł się na 1. miejscu Billboard’s Hot Club Play, a w Stanach zyskał status platyny. Troye trafił na okładki "Rolling Stone", "Out", "V Magazine" i "The New York Times". Jest laureatem Billboard Music Awards i dwóch nagród GLAAD Media.

W tym tygodniu ukazała się EP-ka Troye "Spotify Singles", na którą trafił utwór "Bloom" oraz cover Post Malone'a "Better Now".

