Trial (Swe): Album "Feed The Fire" w szczegółach

"Feed The Fire" będzie pierwszym longplayem podopiecznych Metal Blade Records z udziałem frontmana Arthura W. Anderssona, który dołączył do grupy w 2019 roku, by dwa lata później zadebiutować w barwach Trial (Swe) na EP-ce "Sisters Of The Moon".

Pierwsza od pięciu lat płyta Szwedów powstała w studiu Welfare Sounds w Goeteborgu, gdzie nad przebiegiem sesji nagraniowej czuwali Per Stålberg, Kalle Lilja i Olle Björk. Autorem okładki czwartego longplaya Trial (Swe) jest rumuński artysta Costin Chioreanu. W utworze "Snare Of The Fowler" wystąpił gościnnie Tomas "Tompa" Lindberg, wokalista At The Gates, pionierów melodyjnego death metalu spod znaku Trzech Koron.

Następca albumu "Motherless" (2017 r.) ujrzy światło dzienne 2 września (w wersji CD z bonusowymi utworami "Sisters Of The Moon" i "Die Young").

Teledysk do premierowego numeru "Sulphery" Trial (Swe) możecie zobaczyć poniżej:

Clip Trial (swe) Sulphery

Oto lista kompozycji albumu "Feed The Fire":

1. "Tria Prima"

2. "Sulphery"

3. "Thrice Great Path"

4. "In The Highest"

5. "Snare Of The Fowler"

6. "Feed The Fire"

7. "The Faustus Hood"

8. "Quadrivium"

9. "The Crystal Sea".