"Notting Hill" to kolejny w repertuarze Lanberry utwór o relacji, ale tym razem wyjątkowej; takiej, na którą czeka się całe życie.

"Śpiewam o tym uczuciu, kiedy na naszej drodze, całkowicie niespodziewanie, pojawia się drugi człowiek, który patrzy w tym samym kierunku, który czuje podobnie świat, mówi tym samym językiem. I nagle wszystko staje się jasne i proste" - opowiada wokalistka.

Clip Lanberry Notting Hill

"'Notting Hill' to również piosenka o przyjmowaniu dobra w naszym życiu, zwłaszcza w relacji. Traumatyczne doświadczenia sprawiają, że trudno jest zaufać drugiemu człowiekowi, uwierzyć w jego dobre intencje, a ja przekonuję w tym utworze, że jednak da się i po prostu warto" - dodaje Lanberry.

Piosenka powstała we współpracy z Mimi Wydrzyńską (połowa duetu Linia Nocna ) i Kubą Krupskim. "Cudownie jest być w procesie kreatywnym z ludźmi, których nazywam swoimi przyjaciółmi" - podkreśla Lanberry.

Do utworu nakręcono kamerą 16mm wideo na ulicach londyńskiego Notting Hill. Autorką teledysku jest Paulina Kowol.

Przypomnijmy, że wokalistka w ostatniej edycji "The Voice of Poland" zadebiutowała w roli trenerki. Do finału doprowadziła Łukasza Drapałę, który zajął ostatecznie drugie miejsce.

- Ten sezon to był jakiś kosmos. Dzięki produkcji, dzięki trenerom, uczestnikom, bandowi, tancerzom poczułam się tam, jak w domu. To jest dla mnie absolutnie praca marzeń. Czułam ogromne wsparcie i to mnie unosiło, motywowało i dawało mi dużo energii. To były takie mega zastrzyki dobrej energii. Tak że... niech to trwa - powiedziała Lanberry w rozmowie z Interią, pytana czy pojawi się w kolejnej edycji show TVP.