Tray Savage nie żyje. Miał zaledwie 26 lat

Nie żyje Tray Savage. 26-latek zginął w tragicznych okolicznościach.

Kentray Young, bo tak naprawdę nazywał się raper, był znany z takich utworów, jak "Faces", "Know Who I Am" i "Got The Mac".



Reklama

Muzyk zginął w wyniku postrzału w piątek (19 czerwca).



Według doniesień, Savage wiózł swoją dziewczynę do domu, kiedy został postrzelony w szyję i ramię. Jego samochód zatrzymał się dopiero, gdy zderzył się z trzema innymi pojazdami.

26-latek został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł od obrażeń.



Clip Kentray Young Know Who I Am

W tej chwili nie ma jeszcze żadnych podejrzanych, ale świadkowie twierdzą, że widzieli "białego SUV-a, prawdopodobnie Mazdę", odjeżdżającego z miejsca zbrodni.