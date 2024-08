Kelce jest uznawany za jednego z najlepszych tight endów (to nazwa pozycji zawodnika w futbolu amerykańskim) w historii NFL. Jego osiągnięcia obejmują dziewięć występów w Pro Bowl i siedem wyborów do All-Pro. Jest rekordzistą NFL pod względem największej liczby kolejnych sezonów i największej liczby ogólnych sezonów z przynajmniej 1000 zdobytych jardów. W 2020 roku ustanowił rekord największej liczby jardów zdobytych w jednym sezonie przez tight enda. Został również wybrany do Drużyny Dekady NFL lat 2010.