Trauma po nagraniach nowej płyty "Ominous Black"

Na początku marca pierwszym od siedmiu lat albumem przypomni o sobie elbląska Trauma, żywa legenda polskiego death metalu.

Za nagrania "Ominous Black", ósmej płyty tria, odpowiadał tym razem Mister, lider Traumy i autor całego materiału.

"Nagrań dokonaliśmy w naszym Traumatic Sound Studio w Elblągu, gdzie do tej pory powstawały przedprodukcje wcześniejszych płyt Traumy. Całość została zmiksowana i poddana masteringowi przez braci Wiesławskich w białostockim Hertz Studio (Behemoth, Vader, Hour Of Penance, Beheaded). Na nowej płycie znajdzie się dziewięć premierowych kompozycji, a całość została opięta jednym wspólnym tytułem 'Ominous Black'" - sprecyzował Jarosław "Mister" Misterkiewicz.



O wydanie nowego longplaya Traumy zadba Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej. Album trafi do sprzedaży 6 marca. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz jako limitowany boks z CD.

Pierwszy singel z "Ominous Black" mamy poznać w połowie stycznia.

"Karma Obscura", poprzednia płyta Traumy, miała swą premierę w 2013 roku nakładem Witching Hour Productions. Dwa lata później grupa wydała split z bytomskim Offence.

Znalazł się na nim numer "Carving For..." Traumy, który możecie sobie przypomnieć poniżej:

Na płycie "Ominous Black" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:



1. "Inside The Devils Heart"

2. "Insanity Of Holiness"

3. "Astral Misanthropy"

4. "Soul Devourer"

5. "Among The Lies"

6. "I Am Universe"

7. "The Black Maggots"

8. "The Godless Abyss"

9. "Colossus".