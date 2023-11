Debiut lubelsko-krakowskiego zespołu zmiksował i poddał masteringowi Michał "The Fall" Stępień w Skrzypłocz Studio. Okładkę zaprojektował Marcin Białkowski.

Jak czytamy w notce informacyjnej, Topór to rasowy thrash nawiązujący do najlepszych lat gatunku, gdy na scenie karty rozdawały Razor, Sodom czy Destruction; bezkompromisowy metal bez ozdobników, krwisty i tryskający pierwotną energią, jednocześnie nie odżegnujący się od heavymetalowej motoryki spod znaku Running Wild czy Warlock.



Dodajmy, że Topór dzierżą zaprawieni w scenicznym boju Mścisław (gitara / bas; także w m.in. Ulcer, Abusiveness, Deivos, Dira Mortis), Wizun (perkusja; Blaze Of Perdition, Mānbryne, Straight Hate, Ulcer, Abusiveness, Deivos, Dira Mortis i inne) oraz Uappa Terror (wokal; Extinkt, Terrordome, Distrüster).

Pierwszy longplay Topora trafi do sprzedaży 1 grudnia nakładem krakowskiej Defense Records (CD, cyfrowo).



Singel "Topór (iskry i krew)" możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Topór - Topór (Iskry i Krew) (Official Single)

Posłuchajcie także numeru "Bestii znak", wypuszczonego w połowie roku, pierwszego singla Topora:

Wideo Topór - Bestii Znak (Official Single)

Na płycie "Wieczna kaźń" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:



1. "At The Gates Of Valhalla"

2. "Zimna jak stal"

3. "Fight For Metal"

4. "Wieczna kaźń"

5. "Sail For Revenge"

6. "By The Sword (Dialogue)"

7. "Egzekutor"

8. "Topór (iskry i krew)"

9. "Bestii znak"

10. "Over The Mountains Of Mourn".