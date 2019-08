Top Of The Top Sopot Festival: ​Ola Gintrowska śpiewa Myslovitz, fani grzmią z oburzenia

Znana z m.in. programu "Twoja twarz brzmi znajomo" i eliminacji do Eurowizji 2016 wokalistka Aleksandra Gintrowska zbiera cięgi za wykonanie przeboju grupy Myslovitz podczas Top Of The Top Sopot Festival.

Aleksandra Gintrowska nie poradziła sobie z przebojem Myslovitz podczas Top Of The Top Sopot Festival 2019 /Piotr Matusewicz / East News

"Przeboje z winyli" rozpoczęły czwartkowy (15 sierpnia) koncert na pokazywanym przez TVN Top Of The Top Sopot Festival.

Na scenie zaprezentowali się m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Jary Oddział Zamknięty, Pectus feat. Kasia Popowska, Sławek Uniatowski, Skaldowie i szkocka wokalistka Maggie Reilly znana z przebojów "Everytime We Touch" i "Moonlight Shadow" Mike'a Oldfielda.

Najpopularniejsze polskie piosenki zostały zaprezentowane w oryginalnych wykonaniach oraz w nowych aranżacjach.

Z kolei podczas drugiego koncertu "Przeboje wolnej Polski" wspominano czasy, w których przestrzenią wolności były muzyka oraz kultura.

Wystąpili m.in. Wilki, Urszula, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Brathanki i Halina Mlynkova, Maryla Rodowicz, Chłopcy z Placu Broni, Golden Life, Mirosław Kalisiewicz oraz jamajska wokalistka Diana King ("Shy Guy", "I Say a Little Prayer").

Aleksandra Gintrowska, bliska krewna nieżyjącego już barda Przemysława Gintrowskiego, sięgnęła po przebój "Długość dźwięku samotności" grupy Myslovitz, w oryginale śpiewany przez Artura Rojka.



Komentarze na facebookowym profilu Gintrowskiej nie pozostawiają złudzeń.

"Pojąć nie mogę kto na to pozwolił... Czemu, czemu?", "tragiczny występ", "zbeszcześciłaś piosenkę Myslovitz", "w wykonaniu Rojka jest pełno emocji, piosenka o czymś. A tu totalne odarcie, odśpiewane jakby bez zrozumienia tekstu" - piszą zbulwersowani internauci.

Szersza publiczność o Oli Gintrowskiej usłyszała podczas krajowych eliminacji do Eurowizji 2016, kiedy to wystąpiła w stroju syreny.

Wokalistka jest absolwentką Wydziału Śpiewu Operowego oraz Wydziału Sztuk Dramatycznych na Kingston University w Londynie. W jej przypadku śpiew i aktorstwo idą w parze, występuje w musicalach i burleskach. Grała też w filmach pełnometrażowych.

Jej debiutancki singel "Missing" znalazł się w oprawie muzycznej komedii romantycznej "Słaba płeć" i został wykorzystany jako motyw muzyczny programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". W styczniu 2017 r. ukazał się jej pierwszy polski, napisany wspólnie z Błażejem Domańskim i Robertem Jansonem, liryczny singel zatytułowany "Biała magia".

W ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (jesień 2017 r.) zajęła ostatnie, ósme miejsce. Wiosną 2019 r. była jurorką polsatowskiego "Śpiewajmy razem. All Together Now".

