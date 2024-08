Top of the Top Sopot Festival. Dzień pierwszy. Relacja

Pierwszy dzień festiwalu Top of the Top odbywa się pod hasłem "Gorączka sopockiej nocy".

Konferansjerka w gustownej sukni rozpoczęła festiwal dość dziwnie, bo zapowiadając kolejne dni festiwalu. Publiczność chyba nie do końca poczuła od początku flow, gdyż Wellman zwróciła się do zgromadzonych dość ostrym "Czy wy w ogóle żyjecie?".

Zaraz potem na scenę wkroczył zespół Kwiat Jabłoni. Skądinąd fajny kawałek "Od nowa", z przyjemną sekcją dęciaków, dopiero jednak rozgrzewa publiczność, która - niestety póki co - jest lekko ospała. Następnie duet przeszedł do piosenki "Poproszę więcej siebie". Na telebimach unoszą się ogromne bańki mydlane i choć Kwiat Jabłoni gra bardzo przyjemnie, nie można powiedzieć, aby pierwszy dzień Top of the Top rozpoczął się z przytupem. Po zaledwie kilku minutach duet podziękował publiczności. Dorota Wellman tymczasem wciąż czeka na Marcina Prokopa.