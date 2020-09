Toots Hibbert nie żyje. Miał 77 lat

Nie żyje Toots Hibbert, muzyk znany z grupy reggae i ska Toots & the Maytals. Zmarł w wieku 77 lat.

Toots Hibbert miał 77 lat /Michael Putland /Getty Images

Odejście muzyka potwierdziła jego rodzina w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Reklama

"Z najcięższym sercem donosimy, że Frederick Nathaniel 'Toots' Hibbert zmarł dziś w spokoju, otoczony przez swoją rodzinę w szpitalu uniwersyteckim w West Indies w Kingston na Jamajce" - czytamy na stronie zespołu.



"Rodzina i zespół chcieliby podziękować zespołom medycznym i profesjonalistom za ich troskę i staranność oraz prosić o uszanowanie ich prywatności w czasie żałoby" - dodali.

Hibbert został przyjęty do prywatnego szpitala w St. Andrew na Jamajce pod koniec sierpnia 2020 roku po skarżeniu się na trudności z oddychaniem. Według doniesień był w "stabilnym stanie" i "z godziny na godzinę wykazywał oznaki poprawy". W czasie pobytu w szpitalu znalazł się w śpiączce spowodowanej chorobą.



Zaledwie tydzień przed hospitalizacją Toots and the Maytals wydali swój pierwszy od dekady album z oryginalnym materiałem "Got To Be Tough".