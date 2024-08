Obaj brytyjscy muzycy ponownie spotkali się dekadę później. Utwory zarejestrowane w DEP International Studios w Birmingham (rodzinnym mieście Iommiego) były w wersji demo. Nie zostały one ukończone ze względu na to, że w tamtym czasie Black Sabbath powrócił w oryginalnym składzie z Ozzym Osbourne'em jako wokalistą. Jednakże te utwory zaczęły krążyć wśród fanów jako bootleg pod nazwą "Eighth Star". Żeby temu przeciwdziałać, sesja została wydana oficjalnie w 2004 roku jako "The 1996 Dep Sessions".