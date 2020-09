Tommy DeVito nie żyje. Członek Four Season miał 92 lata

Tommy DeVito, jeden z założycieli zespołu Four Season zmarł w związku z komplikacjami po zakażeniu koronawirusem. Muzyk miał 92 lata.

Tommy DeVito (pierwszy z prawej) zmarł po zakażeniu koronawirusem /Hulton Archive /Getty Images

Strona NJ.com potwierdziła, że w ostatnim czasie gitarzysta znany z Four Season przebywał w szpitalu, gdzie leczono go w związku z COVID-19.

Urodzony w Belleville Tommy DeVito szybko porzucił edukację i zdecydował się na karierę muzyczną. Pierwsze kroki stawiał w formacji Variety Trio, potem znaną jako Variatones.

Grupa ponownie zmieniła nazwę - tym razem na Four Lovers - gdy dołączył do niej Frankie Valli. Podpisała też kontrakt z RCA.

Największym przebojem tamtego składu był utwór "You’re The Apple of My Eye" z 1956 roku. Muzycy mieli okazję zaprezentować go w "The Ed Sullivan Show".



Ostateczna nazwa grupy - Four Season - nadana została zespołowi w 1960 roku. Grupa wylansowała takie ówczesne przeboje jak: "Can't Take My Eyes Off You", "Sherry", "Big Girls Don’t Cry", "Walk Like A Man" i "Rag Doll".

Tommy DeVito z formacją pożegnał się w 1971 roku. W 1990 roku wraz z innymi członkami został włączony do Rock And Roll Hall of Fame. W 2007 roku DeVito wydał instrumentalny album.