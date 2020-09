Tombs: Album "Under Sullen Skies" gotowy. Kiedy premiera?

Nowojorska formacja Tombs wyda w listopadzie piątą płytę.

Tombs po raz piąty /Oficjalna strona zespołu

Tym razem black / postmetalowy kwartet z Brooklynu nagrywał w studiu Fright Box w Clifton w stanie New Jersey, gdzie nad prawidłowym przebiegiem sesji czuwał (odpowiedzialny również za miks i mastering) Bobby Torres.

Reklama

Okładkę "Under Sullen Skies" zaprojektował rozchwytywany francuski artysta Jean "Valnoir" Simoulin.



Cat Cabral, Paul Delaney (Black Anvil, Duivel), Dwid Hellion (Integrity), Todd Stern (Psycroptic), Ray Suhy (Six Feet Under, eks-Cannabis Corpse), Andy Thomas (Black Crown Initiate) i Sera Timms (Black Math Horseman, Ides Of Gemini, Black Mare) - to nazwiska aż siedmiu gości, których usłyszymy na nowym materiale nowojorczyków.



Piąty album Tombs ujrzy światło dzienne 20 listopada nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist.



"Under Sullen Skies" promuje już singel "Barren". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Tombs - "Barren" (Official Track Premiere) 2020

Oto program albumu "Under Sullen Skies":

1. "Bone Furnace"

2. "Void Constellation"

3. "Barren"

4. "The Hunger"

5. "Secrets Of The Black Sun"

6. "Descensum"

7. "We Move Like Phantoms"

8. "Mordum"

9. "Lex Talionis"

10. "Angel Of Darkness"

11. "Sombre Ruin"

12. "Plague Years".