Tomasz Niecik jest jedną z największych gwiazd disco polo. Jego najbardziej znane piosenki to "Cztery osiemnastki" ( sprawdź! , ten utwór prezentował podczas przesłuchań w "Mam talent"), "Kawalerzy" ( sprawdź! ), "Całuj mnie" ( posłuchaj! ), "Z miliona gwiazd".

W latach 2000-2004 należał do sekcji tanecznej w grupie Weekend. Był też m.in. uczestnikiem programu "Agent - Gwiazdy" (2017), prowadzącym "Łowy króla disco" (2011-2012) i aktorem w filmie "Disco polo" (2014). W 2020 r. pojawił się w "Ninja Warrior" w Polsacie.

Teraz do sieci trafiła nowa piosenka "Essa Teresa" . Tomasz Niecik jest reżyserem klipu i autorem scenariusza. Realizacją teledysku zajął się David Krot (DK Studio).



Clip Tomasz Niecik ESSA TERESA

Do teledysku wokalista zaprosił gwiazdę TikToku Roxanę Orłowską (Roxaok) i Zwariowanego Braderka. Ta pierwsza ostatnio wypuściła swój numer "Polka" .



Prywatnie Niecik jest mężem Luizy Szyszkowskiej, z którą ma syna Dawida (ur. 2014) i córkę Natalię (ur. 2017).



Wideo Disco Polo Life - Odcinek 1610 (Disco Polo Music/Ipla)



Tomasz Niecik podbił polskie parkiety utworem "Cztery osiemnastki", który wydał w 2011 roku. Choć jego twórczość zalicza się do disco polo, to sam muzyk woli określenie "neo disco polo". Jego zdaniem nowe disco polo charakteryzuje się "dawnym klimatem", ale w stosunku do disco polo z lat 90. XX wieku posiada "lepszą produkcję i aranżację utworów", które charakteryzuje "dynamiczne, nowoczesne brzmienie". Niektóre utwory Niecika w warstwie muzycznej zawierają elementy muzyki klubowej i dance.