Duet Pączki w Tłuszczu to popularny aktor Tomasz Karolak (wokal) oraz Bartek Miecznikowski (gitara, drugi wokal). Ten drugi jako kompozytor współpracował z m.in. Robertem Chojnackim, Honoratą Skarbek, Bartkiem Królem i grupą Jeden Osiem L.

Zespół wydał singel "Tylko bądź", który promował jeden z odcinków serialu "Rodzinka.pl" (główną rolę gra tam Karolak) oraz piosenkę "My wygramy" napisaną na okoliczność Euro 2016 we Francji.

To właśnie w 2016 r. grupa była jedną z gwiazd osiedlowego festynu Wiosna na Wyżynach w Bydgoszczy, a zgromadzona publiczność miała okazję usłyszeć przebój "Lubię wracać tam gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego .



Archiwalne wideo sprzed lat robi furorę na Facebooku, gdzie zostało odtworzone ponad 110 tys. razy. Wątpliwy "popis" Karolaka zebrał ponad tysiąc komentarzy zażenowanych internautów.

"Uszy krwawią po 4 sekundach", "profanacja", "ciary żenady", "masakra", "co to za cyrk", "totalny fałsz" - to jedne z łagodniejszych opinii.



Clip Pączki W Tłuszczu Tylko bądź