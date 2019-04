Tomasz Dolski i "Bad Reflection": Finalista "Must Be The Music" przejmuje kontrolę nad życiem

Na stronach Interii możecie zobaczyć "Bad Reflection" - najnowszy teledysk 23-letniego skrzypka Tomasza Dolskiego, finalisty pierwszej edycji "Must Be The Music".

Tomasz Dolski prezentuje nowy teledysk /Mariusz Grzelak / Reporter

"Dotychczas w większości utworów wyrażałem swoje myśli poprzez melodie instrumentalne. Jednak w mojej głowie pojawił się temat, o którym postanowiłem zaśpiewać. Temat w gruncie rzeczy ważny w życiu każdego z nas. Myślę, że wiele osób w dzisiejszym życiu boryka się z problemem 'bycia trochę jak marionetka', którą zawsze ktoś steruje" - opowiada Tomasz Dolski.

"Poprzez muzykę zadaję pytanie czy uda nam się wyrwać z tej trudnej sytuacji i przejąć kontrolę nad własnym życiem. Utwór pokazuje istotę problemu na przykładzie filmu. Finalnie nazwałem go 'niedoskonałym odbiciem', gdyż niedoskonałym odbiciem filmu jest scenariusz, a jak jest z nami?" - dodaje skrzypek, który jest współautorem muzyki i tekstu.

Przy napisaniu utworu "Bad Reflection" pomagali mu Wojciech Rynduch (muzyka) i Graham Crawford (tekst).

Za reżyserię teledysku odpowiada Łukasz Maczuga.

15-letniego Tomasza Dolskiego poznała szeroka publiczność w pierwszej edycji "Must Be The Music".

"Kocha cię scena. Kocha cię kamera" - zachwycała się skrzypkiem Kora w muzycznym show Polsatu. Nastolatek ostatecznie zajął trzecie miejsce - za grupą Enej i wokalistą Conrado Yanezem.

W programie zasłynął udanymi przeróbkami tematu "Piratów z Karaibów", "Lacrymosy" W.A. Mozarta w wersji house i "Smooth Criminal" Michaela Jacksona.

Na początku 2014 r. ukazała się debiutancka EP-ka muzyka - zawierająca sześć utworów "Love to Music". Trzy lata później uruchomił autorski projekt - edukacyjno-koncertową "Symfonię na skrzypce i DJ-a", trasę skierowaną do dzieci i młodzieży w całej Polsce. Dotychczas widowisko obejrzało ponad 100 tys. uczniów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Dolski One Day In Berlin

W czerwcu 2018 r. Tomasz Dolski został zaproszony na jeden z największych festiwali muzyki klasycznej we Włoszech "Imola in Musica", gdzie zaprezentował program "Symfonii" urozmaicony również o autorskie kompozycje. Pełnometrażowy 1,5-godzinny koncert zakończył się trzykrotnym bisem.



Muzyk zaczął tworzyć też utwory wokalno-instrumentalne - w 2018 r. skrzypek nagrał w Londynie piosenkę "Spotlight", z producentem muzycznym Pete'em Hammondem. Kolejnym utworem jest właśnie "Bad Reflection".