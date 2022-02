Tómarúm z kontraktem. Kiedy premiera debiutanckiej płyty?

Pierwszym owocem współpracy progresywnych blackmetalowców z Atlanty z wytwórnią z Los Angeles będzie "Ash In Realms Of Stone Icons", pierwszy duży album Tómarúm (z islandzkiego pustka).

Materiał nagrano w studiach Corey Bautista Audio i Glasswall. Miksem zajęto się w Bricktop Recording pod okiem Pete'a Grossmanna, a masteringiem w nowojorskim Menegroth / The Thousand Caves, gdzie za konsoletą zasiadł Colin Marston, członek m.in. Dysrhythmii, Behold The Arctopus i Gorguts.

Wyjaśnijmy, że Tómarúm tworzą Kyle Walburn (wokal / gitara / programowanie) i Brandon Iacovella (wokal / gitara / kontrabas), których w zarejestrowaniu "Ash In Realms Of Stone Icons" wsparli gościnnie angielski basista Arran McSporran, klawiszowiec Aaron Baumoel oraz perkusista Spencer Moore z formacji Inferi.

Autorem okładki debiutanckiej płyty Amerykanów jest polski artysta Mariusz Lewandowski.



Pierwszy longplay Tómarúm ujrzy światło dzienne 6 maja (CD w digipacku, jako dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Z premierowym utworem "In This Empty Space" Tómarúm możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Ash In Realms Of Stone Icons":



1. "Introspection I"

2. "Condemned To A Life Of Grief"

3. "In This Empty Space"

4. "Introspection II"

5. "Where No Warmth Is Found"

6. "As Black Forms From Grey"

7. "Awake Into Eternal Slumber".