Tom Petty: Pośmiertny teledysk do utworu "For Real"

Córka zmarłego w październiku 2017 r. Toma Petty'ego przygotowała teledysk do niepublikowanego wcześniej singla "For Real".

Pośmiertny teledysk Toma Petty'ego przygotowała jego córka Adria (z lewej). Obok żona rockmana - Dana Petty. Zdjęcie z 2012 r. /Gregg DeGuire/WireImage /Getty Images

Przypomnijmy, że Tom Petty zmarł 2 października 2017 r. w wieku 66 lat. Oficjalną przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie leków przeciwbólowych.

Wideo Tom Petty nie żyje (Associated Press/x-news)

Do tragedii doszło po prawie 24-godzinnej walce o życie w związku z nagłym zatrzymaniem krążenia. Serwis TMZ.com podał, że rockman został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Malibu w stanie Kalifornia.



W styczniu 2018 roku biuro koronera wystosowało komunikat, w którym podano, co doprowadziło do śmierci Petty'ego. Według ich raportu u gwiazdora doszło do niewydolności organów wewnętrznych w wyniku przedawkowania leków przeciwbólowych (fentanyl, oksykodon), antydepresantów (xanax, citalopram) oraz leków nasennych (temazepam).

Dodatkowo przeprowadzający sekcję zwłok zwrócili uwagę na to, że Petty chorował na miażdżycę oraz rozedmę płuc. Leki przeciwbólowe przepisano mu natomiast na problemy z kolanem i złamane biodro.

Teraz córka muzyka Adria Petty przygotowała teledysk do pośmiertnego singla "For Real". Wideo zawiera materiały z muzykiem i jego zespołem The Heartbreakers w studiu, na koncertach i zza kulis. Adria Petty ma w dorobku klipy dla m.in. Beyonce, Coldplay i Rihanny, Reginy Spektor, Kings Of Leon i Macy Gray. W 2010 r. nakręcił też teledysk do utworu "I Should Have Known It" swojego taty.



Wzruszający klip "For Real" kończy się obrazem Toma machającego na pożegnanie do kamery.

Tom Petty miał w dorobku ponad 80 mln sprzedanych płyt. W 2002 r. został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław. Wśród licznych wyróżnień na koncie miał m.in. 18 nominacji do Grammy i trzy statuetki.