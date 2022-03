O śmierci wokalisty The Wanted (posłuchaj!) poinformowała w środę jego żona, blogerka Kelsey Hardwick, z którą wychowywał dwoje dzieci: Aurelię (ur. 2019) oraz Bodhiego (ur. 2020). Muzyk miał zaledwie 33 lata.

"Z najcięższym sercem informujemy, że Tom odszedł dziś w spokoju, w obecności całej rodziny. Nasze serca są złamane, Tom był w centrum naszego świata i nie wyobrażamy sobie życia bez jego zaraźliwego uśmiechu i energicznej obecności" - napisała.

"Jesteśmy naprawdę wdzięczni za okazaną nam miłość i wsparcie i prosimy, abyśmy wszyscy zjednoczyli się, aby światło Toma nadal świeciło dla jego pięknych dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali go w opiece nad nim przez cały czas, walczył do samego końca" - czytamy dalej.

Swojego przyjaciela w mediach społecznościowych pożegnali pozostali wokaliści The Wanted - Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness i Nathan Sykes.

"Razem z całą rodziną The Wanted jesteśmy zdruzgotani tragiczną i przedwczesną śmiercią naszego przyjaciela Toma Parkera, który zmarł otoczony swoją rodziną i swoimi kolegami z zespołu. Tom był wspaniałym mężem Kelsey i ojcem Aurelii i Bodhiego. Był naszym bratem, słowa nie potrafią wyrazić straty i smutku, które czujemy. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - napisali członkowie brytyjsko-irlandzkiego boysbandu.

W komentarzach kondolencje przekazali m.in. Kendall Schmidt (lider Big Time Rush), Jo O'Meara (była wokalistka S Club 7), wokalista HRVY, Blair Dreelan (były wokalista East 17, obecnie menedżer) i prezenter Will Manning.

Kim był Tom Parker?

Przypomnijmy, że Tom Parker w październiku 2020 r. dowiedział się, że wykryty u niego nowotwór mózgu (glejak w czwartym stadium) jest nieoperacyjny. Średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi około 18 miesięcy. Od czasu diagnozy wokalista walczył z chorobą za pomocą chemio- i radioterapii.

"To były najczarniejsze dni w moim życiu. Chodzenie tam i leżenie pod maszynami do promieniowania było okropne. Okropne i denerwujące. Myślisz sobie: 'Czy to coś da? Czy to coś zmieni? Czy jest sens, żebym to robił, skoro i tak umrę? Nie chcę przez to przechodzić'. A chemioterapia była brutalna. Nie życzyłbym tego nikomu" - mówił o swoich przeżyciach muzyk.

W sierpniu 2021 przekazał, że jego stan nie pogarsza się, a w listopadzie lekarze poinformowali go, że glejak jest "pod kontrolą".



"Siedzę tu ze łzami w oczach. Mój guz mózgu jest pod kontrolą. Mieliśmy wyniki z mojego ostatniego skanu... i jestem zachwycony, że mogę powiedzieć, że (guz - przyp. red.) jest stabilny. Nie mogliśmy prosić o nic więcej w tym momencie - mniej więcej rok w tej podróży. Szczerze mówiąc, jesteśmy przeszczęśliwi. Dziękujemy Wam za całą Waszą miłość i wsparcie" - pisał wtedy wokalista.

Zespół The Wanted został założony w 2009 roku i działał przez kolejne pięć lat. W 2021 roku członkowie składu postanowili dokonać reaktywacji, po tym, jak dowiedzieli się o chorobie Parkera. W listopadzie 2021 r. ukazała się składanka "Most Wanted: The Greatest Hits", zawierająca także nowe piosenki, takie jak m.in. "Rule the World" i "Colours".

Grupa wydała trzy studyjne płyty - wszystkie znalazły się w Top 10 brytyjskiej listy bestsellerów. Na szczycie zestawienia singli umieściła piosenki "All Time Low" i "Glad You Came", a do Top 10 trafiły także "Heart Vacancy", "Gold Forever", "Lightning", "Chasing the Sun", "I Found You", "Walks Like Rihanna" i "Show Me Love (America)".