Jak na zespół, którego członkowie są dopiero po trzydziestce, 15-letnia kariera i bezprecedensowy sukces na całym świecie ze 110 międzynarodowymi i krajowymi nagrodami, ponad siedmioma milionami sprzedanych albumów na całym świecie i platynowymi nagrodami w 68 krajach to naprawdę coś.



Chłopaki z Tokio Hotel nadal tworzą muzykę, pozostają przyjaciółmi i kontynuują udaną karierę. Podczas gdy Tokio Hotel pozostaje marką znaną ośmiu na dziesięciu Niemcom, bliźniacy Kaulitz, Bill i Tom, prowadzą jeden z najbardziej udanych cotygodniowych podcastów w kraju, w którym opowiadają o życiu w LA i stylu życia gwiazd rocka.

"'When We Were Younger' jest jak list miłosny do nas samych" - mówi Bill Kaulitz. "Poczuliśmy, że nadszedł czas, aby uczcić trwającą ponad dwie dekady przyjaźń i braterstwo w zabawnej i lekkiej, ale także sentymentalnej i melancholijnej piosence. Chcieliśmy, żeby brzmiała optymistycznie, pozytywnie i - oczywiście - bardzo chwytliwie. To piosenka, którą chcesz włączyć w drodze na niedzielną imprezę na plaży z przyjaciółmi. Piosenka, która sprawi, że uronisz szczęśliwą łzę pod koniec naprawdę uroczej komedii romantycznej, która sprawi, że będziesz podekscytowany życiem i następnym rozdziałem!" - dodał.



Przypomnijmy, że Tokio Hotel w ramach trasy "Beyond The World Tour" przyjadą do Polski. Ich koncert odbędzie się 22 maja 2023 roku w MCK w Katowicach.