60-letni muzyk i wokalista o diagnozie poinformował fanów w mediach społecznościowych.

"Zeszłej jesieni zdiagnozowano u mnie raka żołądka. Ostatnie sześć miesięcy spędziłem na chemioterapii, radioterapii i operacjach. Na razie idzie dobrze. Muszę złapać oddech, wrócić do zdrowia i odpocząć" - napisał.

"Najbliższy czas spędzę z rodziną. Ale spotkam się z fanami prędzej niż później. Nie mogę się doczekać" - zakończył krótkie oświadczenie Keith.



Instagram Post

Magazyn "Rolling Stone" dowiedział się, że z powodu problemów ze zdrowiem Toby Keith zdecydował się zrezygnować z większości koncertów, które miały odbyć się latem.

Keith na letnich festiwalach miał promować wydany w październiku 2021 roku album "Peso In My Pocket" . Teraz jednak całkowicie chce skupić się na leczeniu.

Gwiazdor nie ogłosił daty swojego powrotu, jednak wiadomo, że może nastąpić to późną jesienią. Kilka dni przed ujawnieniem swojego stanu zdrowia, Keith ogłosił swój występ na festiwalu Coachella Crossroads, który odbędzie się 11 listopada.



Wideo Toby Keith - I Love This Bar

Kim jest Toby Keith?

Toby Keith to jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki country w Stanach Zjednoczonych.

Na swoim koncie ma 19 albumów studyjnych, które rozeszły się na całym świecie w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy. W USA wylansował takie przeboje jak: "Beef of My Horses", "As Good As I Once Was", "I Love The Bar", "Red Cup Solo" i "American Soldier".

W 2021 roku Donald Trump odznaczył muzyka Narodowym Medalem Sztuki.