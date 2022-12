To The Grave: Sprawdź nowy utwór z płyty "Director’s Cuts"

Utwór ten znajdzie się na "Director's Cuts", czwartym albumie muzyków z Sydney, którego premierę zaplanowano na 24 lutego 2023 roku. Jego wydaniem zajmie się kalifornijska Unique Leader Records.

Za nagrania i produkcję odpowiadał Matt Clarke, basista To The Grave. Miksem i masteringiem zajął się Lance Prenc.

W kompozycji "Protest & Sever" wystąpił gościnnie Sam Crocker, wokalista nowozelandzkiej formacji Antagonist A.D., a w numerze "Reversing The Bear Trap" usłyszymy Jess Christiansen, która do niedawna stała przy mikrofonie w australijskiej grupie Bled Out.



"Epilogue", poprzedni longplay To The Grave, ujrzał światło dzienne w kwietniu 2021 roku.

Teledysk do nowego utworu "Axe Of Kindness" To The Grave możecie zobaczyć poniżej:

Wideo TO THE GRAVE - Axe Of Kindness [Official Music Video]

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej wideoklip do pierwszego singla "Red Dot Sight":

Wideo TO THE GRAVE - Red Dot Sight [Official Music Video]

To The Grave - oto program albumu "Director's Cuts" (setlista):

1. "Warning Shot"

2. "Red Dot Sight"

3. "Full Sequence"

4. "B.D.T.S."

5. "Protest & Sever"

6. "Manhunt"

7. "Found Footage"

8. "Axe Of Kindness"

9. "Reversing The Bear Trap"

10. "Cut Off The Head"

11. "Die, Rise".