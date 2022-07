To ona zagra Violettę Villas! Kim jest Sandra Drzymalska?

Film "Dzięcioł i Violetta" ma opowiadać historię Violetty Villas. "Tym naszym dzięciołem jest syn Violetty, Krzysztof Gospodarek. Ona go tak właśnie nazywała. Muszę przyznać, że długo przekonywałam Krzyśka do opowiedzenia tej historii z jego perspektywy, ale w końcu udało się" - mówiła "Faktowi" reżyserka, Karolina Bielawska.

Można się spodziewać, że w filmie nie zobaczymy jedynie powierzchownej Violetty, która chodziła w ekstrawaganckich strojach i miała liczne romanse. Reżyserka sądzi, że jej historia jest "zbyt ciekawa i uniwersalna, by ją spłycić". "Jest to fascynująca historia. Nie tylko o gwieździe, ale o kobiecie, matce i artystce. Poznajemy ją z perspektywy syna. Odkrywamy tajemnice Violetty, te do tej pory nam nieznane" - mówi.



Fabuła ma rozpocząć się w momencie, gdy jest ona "nikomu nieznaną, naiwną, ale wierzącą w swój talent dziewczyną z Lewina Kłodzkiego". Teorii na temat tego, kto wcieli się w rolę Villas, było wiele. Wymieniano m.in. Margaret, Nataszę Urbańską czy Magdalenę Wróbel, znaną m.in. z produkcji TVP "Dziewczyny ze Lwowa".

Violetta Villas (1938-2011) 1 / 10 5 grudnia 2011 roku w wieku 73 lat w Lewinie Kłodzkim zmarła Violetta Villas. Polska i międzynarodowa artystka estradowa, śpiewaczka operowa i operetkowa, aktorka filmowa, teatralna i rewiowa, kompozytorka, autorka tekstów - tak o Violetcie Villas pisze Wikipedia. Jej głos był charakteryzowany jako sopran koloraturowy o rozszerzonej skali, obejmującej 4 oktawy. (zdjęcie z 1970 r. - fot. Aleksander Jałosiński) Źródło: Agencja FORUM udostępnij

W końcu reżyserka zdradziła, że główną rolę zagra Sandra Drzymalska. "Do 'Dzięcioła i Violetty' nie szukaliśmy sobowtórki Villas. Zastanawialiśmy się raczej, na jakie cechy osobowości artystki położyć akcent. Postawiliśmy na przewrotność, niezależność, tajemnicę. Moje pokolenie pamięta ją głównie w roli smutnej zdziwaczałej gwiazdy z tabloidowego serialu. Dzisiaj łatwo nazwać jej styl kiczem i tandetą. Tymczasem w siermiędze lat sześćdziesiątych Violetta fascynowała odwagą i drapieżnością. Rozpiętość osobowości Villas wymaga wszechstronnej, odważnej aktorki. Sandra Drzymalska wydaje nam się idealna do tej roli - powiedziała w wywiadzie dla Onetu.

Informacje o angażu potwierdzono również na stronie producenta. W sieci pojawiło się już pierwsze zdjęcie aktorki w nowej roli.

Kim jest Sandra Drzymalska?

Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1993 roku. Kształciła się na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie. Szerszej publiczności dała się poznać m.in. w "Stuleciu winnych" jako Łucja lub w roli Karoli w "39 i pół tygodnia". Wystąpiła też w serialu Netflixa "Sexify".

W ubiegłym roku podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Tofifest" w Toruniu odebrała nagrodę "Złoty Anioł Bella Women".