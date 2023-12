To najlepsze polskie teledyski? Wiemy, kto powalczy o nagrody!

Ta edycja wydarzenia jest rekordowa. Do konkursu zgłoszonych zostało 963 teledysków, a to oznacza o ponad 400 klipów więcej niż rok temu. W tym roku w skład jury wchodzą: Bovska, Helena Ganjalyan, Maciej Aleksander Bierut, Igor Ignacy Leśniewski i Filip Załuska.

Twórcy powalczą o nagrody w sześciu kategoriach gatunkowych: Alternatywa, Dance/Electronic, Hip-hop, Pop, Rock i Ostre Brzmienia oraz Extra, trzech kategoriach specjalnych: Mikrobudżet, Animacja, Ważny Przekaz oraz jednej międzynarodowej - All Around the World. Spośród zwycięzców i zwyciężczyń kategorii (z wyjątkiem International) wybrany zostanie również laureat Grand Prix. Tegoroczną nowością jest kategoria Mikrobudżet. Ponadto swoją nagrodę przyzna też festiwalowa publiczność.



PL MVA to przede wszystkim jednak festiwal, gdzie gwiazdy i debiutanci mają równe szanse, czego odzwierciedleniem są przyznane nominacje. I tak wśród nominowanych znaleźli się m.in. twórcy klipów dla artystów od lat kształtujących kierunki rozwoju polskiej sceny muzycznej - Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, sanah, Ralph Kaminski, Mata, Łona czy Męskie Granie Orkiestra - jak i tych wyznaczających trendy, jak Kacperczyk, Jann, Natalia Nykiel, Zalia, czy zupełnie niszowych - hania rani, Lordofon, Kuba Więcek. Nominacje powędrowały także do debiutantów: YANS, Ewa Sad, Wiktor Waligóra. Nie inaczej prezentuje się też kategoria międzynarodowa. Nominacje otrzymali m.in. twórcy teledysków dla Fatoumata Diawara, Benjamina Earp Turner czy Cool Company.

PL Music Video Awards 2023: co przygotowali organizatorzy? [PROGRAM]

Tematem przewodnim tej edycji PL MVA są lata 90., czyli czasy, które niektórzy pamiętają z autopsji, a dla innych są tylko wyobrażeniem powstałym na podstawie filmów, teledysków i opowieści. 7 grudnia festiwal zainauguruje panel pt. "Kolorowe sny lat 90. Retro Rewind", podczas którego Roman i Wojciech Przylipiakowie zabiorą jego uczestników w sentymentalną podróż do kultowych najntisów. Tuż po spotkaniu odbędzie się projekcja filmu "Clerks - Sprzedawcy".

Drugiego dnia wydarzenia Igor Kaczmarek poprowadzi masterclass, podczas którego przyzna się do wszystkich swoich... błędów montażowych. Z kolei Marek Skrzecz opowie m.in. o kulisach powstawania dokumentalnych klipów, a podczas Nocy Polskich Wideoklipów, wyświetlone zostaną nominowane teledyski, łącznie kilkadziesiąt.

Trzeci i ostatni dzień PL MVA otworzy masterclass Bartłomieja Topy, który opowie o tym, kto rządzi na planie - aktor czy reżyser? Następnie Maciej Aleksander Bierut, laureat Grand Prix z 2022 r. i juror tegorocznej edycji festiwalu zaprezentuje case study na przykładzie nagrodzonego teledysku "Walk on a wire" (BOKKA). Konrad Mikołajczyk i Karol Brzeziński z Film Produkcja zaproszą na warsztaty, podczas których krok po kroku omówią tworzenie klipów. Z kolei duet reżyserski Helena Ganjalyan i Bartek Szpak opowie o tym, jak pracuje nad teledyskami od inspiracji do scenariusza. Jarosław Szoda, reżyser teledysków m.in. dla Republiki, Kayah, Justyny Steczkowskiej i Edyty Bartosiewicz, przybliży proces produkcji klipów w latach 90.

To wciąż nie koniec niespodzianek! W sobotę odbędzie się finałowe i najważniejsze wydarzenie, czyli gala wręczenia nagród PL MVA, podczas której wszystko stanie się jasne. Całe wydarzenie zamknie festiwalowe afterparty.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, niektóre wymagają jedynie wcześniejszej rejestracji. Organizatorem festiwalu PL Music Video Awards jest Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Plaster".