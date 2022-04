17-letnia Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Odniosła sukces na Eurowizji Junior, wcześniej wygrała "The Voice Kids".

Nastolatka od początku swojej kariery regularnie otrzymuje pytania na temat tego, jak radzi sobie w szkole i czy będzie kontynuować edukację po liceum.

W rozmowie z "Super Expressem" Węgiel w końcu ujawniła swoje plany.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Roksana Węgiel o współpracy z Ekipą INTERIA

Roksana Węgiel nie idzie na studia. Przynajmniej na razie

"Moja szkoła odbywa się tak, że mam indywidualny tok nauczania. Niezmiennie to trwa od trzech lat. Niezmiennie tym samym trybem idę. To jest bardzo dobre dla mnie, bo jestem w stanie sobie wszystko nadrobić i dogadać się z nauczycielami terminowo, żeby mi to wszystko pasowało, bo mnie bardzo często nie ma. Myślę, że skończę szkołę średnią takim trybem, na pewno maturę chcę zdać. Na studia się nie wybieram na pewno od razu, ale jak będę miała maturę, to przecież mogę iść na studia nawet na starość" - stwierdziła w rozmowie z tabloidem.

Reklama

Wokalistka przyznała, że nie zależy jej na wykształceniu. Cieszy się również, że powoli kończy szkołę średnią.

"[Szkoła] trochę mi przeszkadza. Nie będę ukrywać. Wiem, że to gdzieś tam jest ważne, no muszę się uczyć. Takie mam podejście, po prostu chcę zdać tę maturę [i koniec]" - dodała.

Roksana Węgiel i jej wakacyjny wizerunek 1 / 7 Roksana Węgiel podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" zaprezentowała wakacyjny wizerunek - mocno rozjaśnione włosy. Źródło: AKPA udostępnij

Roksana Węgiel dorasta na oczach widzów

W show-biznesie Roxie Węgiel obecna jest od 13. roku życia. Wielokrotnie musiała odpowiadać na zarzuty o tym, że stara się kreować na starszą niż naprawdę jest.

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - skomentowała nastolatka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.



"Ja też mam świadomość tego, że nieraz w ekranie wyglądam starzej, niż na żywo. Ale ja się czuje na swój wiek i nic na siłę. Nie uważam, że się postarzam" - dodała.