To już oficjalne. Polsat podjął decyzję w sprawie Andrzeja Piasecznego w "Tańcu z gwiazdami"

"Andrzej Piaseczny po dwóch wyjątkowych edycjach w roli jurora żegna się z programem 'Taniec z gwiazdami'. Dziękujemy Andrzeju za ten piękny czas. Do tanecznego zobaczenia" - taki wpis pojawił się na oficjalnym profilu show Polsatu.

Wokalista oceniał uczestników "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w dwóch ostatnich edycjach. Dołączył do Iwony Pavlović, Andrzeja Grabowskiego i Michała Malitowskiego. Ta pierwsza - nazywana "Czarną Mambą" - w jury zasiada od samego początku, czyli od 2005 r. Do 2011 r. show pokazywał TVN, a od 2014 r. trafił on do Polsatu. Po zmianie barw prowadzącym jest Krzysztof Ibisz, od wiosny 2016 r. towarzyszy mu Paulina Sykut-Jeżyna, a w dwóch ostatnich edycjach także Izabela Janachowska.

Andrzej Piaseczny żegna się z programem "Taniec z gwiazdami". Co już wiemy?

W plotkarskich mediach pojawiły się pogłoski, że skład jury we wracającym na antenę programie może ulec poważnym zmianom. Kilka dni wcześniej Michał Malitowski poinformował, że zabraknie go w nowej edycji.



Dwie ostatnie edycje (z Andrzejem Piasecznym w roli jurora) pokazywane były jesienią - odpowiednio w 2021 i 2022 r. - w poniedziałkowe wieczory. Na razie wiadomo tylko, że nowa edycja pojawi się wiosną 2024 r. Nieoficjalnie mówi się, że w gronie uczestników pojawią się m.in. lekkoatleta Adam Kszczot i aktor Aleksander Mackiewicz (m.in. serial "Gliniarze").

Andrzej Piaseczny obecnie promuje świąteczny album "Jeszcze zanim święta". Wokalista do współpracy zaprosił młodego, utalentowanego gitarzystę klasycznego - Kacpra Dworniczaka.