Barbie Tina z twarzy może jest niezbyt podobna do gwiazdy soulu i rocka, ale można ją rozpoznać po charakterystycznej fryzurze i kolczykach oraz stroju, który gwiazda miała na sobie w teledysku do "What's Love Got to Do With It" - czarnej mini, dżinsowej kurtce, prześwitujących czarnych rajstopach i czarnych szpilkach.

"Tina Turner, która zaczynała od śpiewania jako młoda dziewczyna w wiejskim chórze kościelnym w Nutbush w stanie Tennessee, została legendarną wokalistką okrzykniętą 'Królową Rock'n Rolla'. Jest laureatką Grammy, jedną z najlepszych piosenkarek i jedną z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych wszechczasów" - można przeczytać uzasadnienie takiego wyboru na stronie firmy Mattel.

Projektant lalki wyraził przy tej okazji swoje zadowolenie z dbałości zespołu o szczegóły, a zwłaszcza włosy. "Użyliśmy wielu zrzutów ekranu, aby zobaczyć fryzurę pod każdym kątem" - stwierdził w oświadczeniu. A na swoim profilu instagramowym dodał, że stylizacja lalki Barbie "została osobiście wybrana przez Tinę".

Tina Turner zdobyła aż 8 statuetek Grammy, w tym trzy (w 1985 roku) za piosenkę "What's Love Got to Do with It". Utwór ten został wydany w 1984 roku i pochodzi z jej piątego solowego albumu "Private Dancer". Płyta ta sprzedała się na całym świecie w liczbie ok. 20 mln egzemplarzy. W 2009 roku artystka przeszła na emeryturę po ukończeniu trasy "Tina: 50th Anniversary Tour".

W październiku 2021 roku sprzedała prawa do swoich utworów firmie BMG Rights Management za 50 milionów dolarów. Mieszka w Szwajcarii, a od 2013 roku ma obywatelstwo tego kraju.