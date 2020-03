Tina Turner i Village People wśród gwiazd wpisanych do rejestru dziedzictwa narodowego w USA

Zbiory dziedzictwa narodowego Biblioteki Kongresu poszerzyły się o kolejne materiały. Wśród nich znalazły się płyty i piosenki takich gwiazd, jak m.in. Tina Turner, Whitney Houston, Village People, Selena i Dr. Dre.

Tina Turner z mężem Erwinem Bachem w Nowym Jorku w listopadzie 2019 r. /DIGGZY / SplashNews.com / East News

Co roku do zbioru Biblioteki Kongresu dodawanych jest 25 płyt i nagrań muzycznych.

Jakimi kryteriami kieruje się panel kwalifikujący do America's National Recording Registry? Do zbioru dołączane są dzieła, które "kulturowo, historycznie i estetycznie są znaczące dla historii Ameryki".

W tym roku na liście znalazły się m.in. płyty "Private Dancer" (1984) Tiny Turner, "The Chronic" (1992) legendy hip hopu Dr. Dre, "Ven Conmigo" (1990) zastrzelonej pięć lat później wokalistki Seleny, "Dusty in Memphis" (1969) Dusty Springfield, koncertowy album "Cheap Trick at Budokan" (1978) grupy Cheap Trick i nagranie musicalu "Skrzypek na dachu" (1964) w wykonaniu oryginalnej ekipy z Broadwayu.

Co ciekawe, Tina Turner po wielu latach sławy stara się unikać kontaktu z mediami, a spokój odnalazła w Szwajcarii, gdzie mieszka na stałe z mężem Erwinem Bachem (od 2013 r. posiada obywatelstwo tego kraju, zrezygnowała wówczas z amerykańskiego).

W listopadzie 2019 r. powróciła do USA, by pojawić się na amerykańskiej premierze na Broadwayu musicalu "Tina" o swoim życiu.



Tina Turner: Babcia rocka kończy 80 lat 1 / 10 Tina karierę rozpoczęła w 1956 roku. Należała do zespołu Kings of Rhytm Ike'a Turnera (swojego przyszłego męża). Współpracowała wtedy przez chwilę z Jimim Hendrixem. Kiedy grupa została rozwiązana, Ike i Tina stworzyli duet. Zostali małżeństwem w 1962 roku. To właśnie Ike wymyślił jej pseudonim - Tina Turner. Naprawdę nazywa się Anna Mae Bullock. Związek Ike’a i Tiny rozpadł się po 16 latach. Powodem było uzależnienie mężczyzny od narkotyków i alkoholu, a także przemoc wobec żony. Źródło: Getty Images Autor: Gijsbert Hanekroot/Redferbs udostępnij

Z kolei wśród piosenek pojawiły się takie przeboje, jak m.in. "I Will Always Love You" (pamiętna wersja Whitney Houston piosenki nagranej pierwotnie przez Dolly Parton), dyskotekowy hymn "Y.M.C.A." grupy Village People i "Wichita Lineman" Glena Campbella.

Clip Whitney Houston I Will Always Love You

"Kiedy napisaliśmy 'Y.M.C.A.' nie mieliśmy pojęcie, że to będzie jedna z najbardziej ikonicznych piosenek na świecie, pasująca na prawie każde wesele, urodzinowe przyjęcie, bar micwę i wydarzenie sportowe. Cieszę się, że muzyka Village People wywołuje uśmiech od ponad 40 lat" - stwierdził Victor Willis, współzałożyciel i wokalista zespołu, dziękując w imieniu nieżyjących już producentów Jacques'a Morali i Henri'ego Belolo za to prestiżowe wyróżnienie.