Henri Belolo nie żyje. Założyciel Village People miał 82 lata

Francuski producent muzyczny, autor piosenek i pomysłodawca grupy Village People – Henri Belolo – zmarł 3 sierpnia w wieku 82 lat.

Village People powstali pod koniec lat 70. ubiegłego wieku dzięki Henriemu Belolo /Michael Ochs Archives /Getty Images

O śmierci twórcy kultowej grupy poinformowała jego wytwórnia Scorpio Music. Potwierdzono również, że w Paryżu odbył się już prywatny pogrzeb twórcy.



"Henri pozostawił po sobie imponujący dorobek, który ukształtował cały gatunek disco" - stwierdził Victor Willis, jeden z członków grupy Village People.

To właśnie Henri Belolo był jednym z współtwórców kultowej formacji (wraz z Jacquesem Moralim), która podbijała listy przebojów pod koniec lat 70. i w latach 80. ubiegłego wieku.

Francuz odpowiedzialny był za stworzenie największych hitów grupy - "YMCA", "In The Navy" oraz "Go West". Belolo w późniejszym czasie współpracował również z projektem Break Machine.