O odejściu Timothy'ego Lee Aymara poinformowali jego koledzy z Pharaoh, powermetalowej formacji z Filadelfii, w której wokalista udzielał przez ostatnie ćwierć wieku. Przyczyna śmierci muzyka nie została ujawniona.



Świat metalu zapamiętał Tima Aymara przede wszystkim jako wokalistę florydzkiego Control Denied , prog / powermetalowego projektu słynnego Chucka Schuldinera, lidera legendarnej grupy Death . Jak wieść niesie, w roku 1997, usłyszawszy materiał demo "Virtual Insanity" prog / power / heavymetalowej formacji Psycho Scream z Pittsburgha, w której przy mikrofonie stał Tim Aymar, zachwycony jego głosem Schuldiner błyskawicznie zaproponował mu współpracę.



"Z Chuckiem spiknąłem się za sprawą Jima Dofki (gitarzysty Psycho Scream). Chuck poprosił o 'wypożyczenie' mnie do Control Denied, a Jim, zdając sobie sprawę, że to pomoże mi w karierze, był jak najbardziej za. Po telefonie od Chucka, wiedziałem, że świetnie się rozumiemy. Zaprosił mnie do siebie na Florydę na nagranie trzech utworów w ramach przesłuchania. Sesja, rzecz jasna, poszła dobrze" - o okolicznościach zdobycia posady wokalisty Control Denied wspomniał w 2021 roku Tim Aymara.

Aymara nagrał z Control Denied wybitny i jedyny album projektu "The Fragile Art Of Existence", który ujrzał światło dzienne w 1999 roku. Trzy lata po ukazaniu się tego longplaya, 13 grudnia 2001 roku, w wieku 34 lat walkę z rzadkim nowotworem mózgu przegrał Chuck Schuldiner.



Urodzimy w Pittsburghu w stanie Pensylwania wokalista śpiewał także m.in. w zespołach 313 i Triple X. Ten drugi w 1990 roku zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy zespół metalowy w ramach stanowego plebiscytu Pittsburgh Music Awards. Głosami czytelników wielu rockowych i rozrywkowych periodyków z Pensylwanii wyróżniano Aymara także w kategorii wokalista roku. Z zespołem Pharaoh nagrał pięć longplayów. W 2020 roku Aymara wystąpił również na płycie "IV" Angband, power / progmetalowej formacji z Iranu.



Prócz występowania na scenie, obdarzony doskonałym głosem wokalista był także nauczycielem śpiewu. Tim Aymara miał 59 lat.



Teledysk do utworu "Breaking The Broken" Control Denied, w którym śpiewa Tim Aymar, możecie zobaczyć poniżej: