Thy Darkened Shade: Album "Liber Lvcifer II: Mahapralaya" na początku 2023 roku

Trzeci longplay blackmetalowców z Aten zarejestrowano w Mordor Sounds Studio i Sitra Ahra Studio. Nad prawidłowym przebiegiem sesji nagraniowej oraz miksem i masteringiem we własnym studiu Woodshed w Niemczech czuwał V. Santura, gitarzysta Dark Fortress i Triptykon. Okładkę "Liber Lvcifer II: Mahapralaya" zaprojektowało greckie Vamperess Imperium.

Wyjaśnijmy, że liderem Thy Darkened Shade jest gitarzysta Semjaza Shade Gawecki, autor muzyki i tekstów, u boku którego odnajdujemy wokalistę The A. W nagraniach sesyjnie wzięli też udział perkusista HG oraz Herc, który, jak to określono, odpowiadał za chóry potępienia.

Nowy longplay Thy Darkened Shade ujrzy światło dzienne 10 stycznia 2023 roku nakładem niemieckiej World Terror Committee Productions (CD, cyfrowo).

Świeży materiał Greków pilotuje numer "Into Eerie Catacombs", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Thy Darkened Shade - Into Eerie Catacombs [New Track, 2022]

Oto lista utworów albumu "Liber Lvcifer II: Mahapralaya":

1. "Luciftias"

2. "Sacrosanct Pyre"

3. "Into Eerie Catacombs"

4. "Sathanastasis"

5. "Qelippot Epiphany"

6. "Acausal Current Of Thanatos"

7. "Veneration For The Fireborn King"

8. "Noxious Witchery Of The Titans"

9. "Typhonian Temple".