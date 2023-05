Thy Art Is Murder: Sprawdź singel "Join Me In Armageddon" z nowej płyty "Godlike"

Szósty longplay Thy Art Is Murder ujrzy światło dzienne 15 września. Wydaniem "Godlike" zajmie się tym razem rodzima wytwórnia Human Warfare. Wcześniej deathcore'owcy z antypodów związani byli z niemiecką Nuclear Blast Records.

"Godlike" wyprodukował (w tym miks i mastering) amerykański fachowiec Will Putney w studiu Graphic Nature Audio. Okładkę zaprojektował brytyjski artysta Billy Bogiatzoglou / Billelis.

Australijczycy wypuścili właśnie singel "Join Me In Armageddon". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Thy Art Is Murder Join Me In Armageddon

Thy Art Is Murder - szczegóły albumu "Godlike" (tracklista):

1. "Destroyer Of Dreams"

2. "Blood Throne"

3. "Join Me In Armageddon"

4. "Keres"

5. "Everything Unwanted"

6. "Lesson In Pain"

7. "Godlike"

8. "Corrosion"

9. "Anathema"

10. "Bermuda".