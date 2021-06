Three Of Us na Euro 2020: "Biało-czerwona piosenka" do kibicowania Polsce

"Biało-czerwona piosenka" w wykonaniu grupy Three Of Us powstała wraz ze słuchaczami RMF FM, by wspierać polską drużynę na trwającym Euro 2020.

Grupa Three Of Us zachęca do kibicowania Polakom na Euro 2020

Tegoroczne piłkarskie Euro 2020 (impreza została przełożona z ub. r. z powodu pandemii koronawirusa) odbywa się w dniach 11 czerwca - 11 lipca. Rozgrywki zaplanowano w 11 miastach w 10 państwach (Amsterdam, Baku, Budapeszt, Bukareszt, Kopenhaga, Glasgow, Londyn, Monachium, Petersburg, Rzym, Sewilla).

W poniedziałek do gry wchodzi reprezentacja Polski pod wodzą selekcjonera Paolo Sousy. W inauguracyjnym meczu nasze Orły zmierzą się z drużyną Słowacji (początek godz. 18).

Do kibicowania naszym piłkarzom powstała "Biało-czerwona piosenka" w wykonaniu grupy Three Of Us. Tekst powstał we współpracy ze słuchaczami RMF FM.

Zespół tworzą Ewa Kapała oraz bracia Roman i Tomasz Sajewiczowie. Poznali się w telewizyjnym programie "Bitwa na głosy" w 2011 r. W pierwszej edycji występowali w drużynie Haliny Mlynkovej z Cieszyna, zajmując z nią trzecie miejsce.

"Spędzając wspólnie czas zaczęliśmy myśleć żeby połączyć nasze muzyczne doświadczenia i tym samym tworzyć własny styl zainspirowany amerykańską muzyką country łącząc popowe, nowoczesne brzmienie (modern country)" - opowiadają muzycy.

To właśnie Three Of Us wygrali pierwszą edycję konkursu radia RMF FM "Twoje 5 minut". Zadebiutowali autorskim singlem "Szklany sufit", który w ciągu czterech miesięcy zanotował ponad 3,5 mln odsłon.