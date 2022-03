Thorium: Album "Danmark" gotowy. Kiedy premiera?

"Danmark", pierwszy od czterech lat album kwintetu z Kopenhagi, zarejestrowano w studiu Angioni. Miksem - we własnym Dead Rat Studio - zajął się Jacob Bredahl, niegdysiejszy frontman HateShpere.

Piąty longplay Thorium wyda tym razem rodzima Emanzipation Records (CD, na winylu, cyfrowo). Materiał trafi do sprzedaży 29 kwietnia.

Nową płytę Duńczyków promuje teledysk do utworu "My Decay", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip My Decay

Sprawdźcie także wideoklip do wypuszczonego w połowie stycznia singla "War Is Coming":

Clip War Is Coming

Oto program albumu "Danmark":

1. "War Is Coming"

2. "A Crown To Obscurity"

3. "Majesty"

4. "Semen Of The Devil"

5. "My Decay"

6. "The Silent Suffering"

7. "Defiance"

8. "Reign The Abyss"

9. "Nine Lives"

10. "Into The Gods".