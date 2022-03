Znany z grupy Radiohead Thom Yorke, opublikował właśnie nowy utwór, pt. "5.17".

Piosenka jest częścią ścieżki dźwiękowej do nachodzącego, finałowego sezonu serialu "Peaky Blinders" z fenomenalną rolą Cilliana Murphy'ego.

"5.17" to jeden z dwóch utworów Yorke'a, które usłyszymy w serialu. Drugi, zatytułowany "That’s How Horses Are" swoją premierę będzie miał dopiero 2 kwietnia 2022 roku.

27 maja ukaże się z kolei pełna ścieżka dźwiękowa, na której oprócz Yorke'a usłyszymy też takich artystów, jak m.in. Nick Cave & The Bad Seeds, Jack White, Arctic Monkeys, Black Sabbath, czy Joy Division.

Radiohead i boczne projekty Thome'a Yorke'a

Grupa Radiohead to jeden z ważniejszych rockowych zespołów na świecie. Zespół ma na koncie dziewięć świetnie przyjętych albumów. Ostatni z nich - "A Moon Shaped Pool" - ukazał się w 2016 roku.

Lider składu - Thom Yorke - ma na koncie kilka stworzonych soundtracków (w tym do filmu "Suspiria"), trzy solowe płyty oraz jeden album z zespołem Atoms of Peace. W skład tej formacji weszli również Flea (Red Hot Chili Peppers), producent Nigel Godrich oraz Joey Waronker (R.E.M.) i Mauro Refosco.



Obecnie Yorke, Jonny Greenwood (Radiohead) oraz Tom Skinner (Sons of Kemet) tworzą projekt The Smile.

Pierwsze prace nad wspólną płytę tria rozpoczęły się już jesienią zeszłego roku. Teraz dostaliśmy próbkę całego materiału. Producentem albumu jest Godrich, wieloletni współpracownik Radiohead.

Grupa wystąpi na tegorocznej edycji Open'er Festival.

