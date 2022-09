Theotoxin: Album "Fragment: Totenruhe" w szczegółach

"Fragment : Totenruhe", nowy materiał blackmetalowców z Wiednia, nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w Klangschmiede Studio E pod okiem Markusa Stocka. Partie gitar i basu zarejestrowano w studiu Oakpath Audio. Autorem okładki jest Jose Gabriel Alegría Sabogal. Poza autorskimi kompozycjami, na "Fragment: Totenruhe" znajdziemy także przeróbkę "Frontschwein" szwedzkiego Marduka.



Premiera czwartego longplaya Theotoxin odbędzie się 28 października nakładem niemieckiej AOP Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).



Dodajmy, że Theotoxin zagrają 10 grudnia w krakowskim Kwadracie i dzień później na deskach warszawskiej Hydrozagadki. Austriacy wystąpią w Polsce w ramach trasy u boku Finów z Archgoat i norweskiego Whoredom Rife.



Nową płytę Theotoxin promuje singel "World, Burn For Us". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Theotoxin - World, burn for us (Official Music Video)



Theotoxin - szczegóły albumu "Fragment: Totenruhe":

1. "World, Burn For Us"

2. "Catastrophe In Flesh"

3. "Towards The Chasm"

4. "Demise Of The Gilded Age"

5. "After Thousand Of Years"

6. "Perennial Lunacy"

7. "...Of Rapture And Disolution"

8. "Totenruhe"

9. "Frontschwein“ (przeróbka Marduka).