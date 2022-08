Them zapraszają do "Fear City"

Nowy longplay heavymetalowego Them będzie mieć swą premierę 28 października nakładem niemieckiej wytwórni Steamhammer. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz w edycji cyfrowej.

Przypomnijmy, że liderem sześcioosobowego składu Them jest nieodmiennie charyzmatyczny amerykański wokalista Troy Norr. Nowy nabytkiem Them jest z kolei amerykański perkusista Steve Bolognese, który wstąpił w szeregi zespołu w 2021 roku.



Teledysk do nowego utworu "Welcome To Fear City" Them możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Them - Welcome To Fear City (Official Video)

Them - szczegóły albumu "Fear City":

1. "Excito"2. "Flight Of The Concorde"

3. "Welcome To Fear City"

4. "Retro 54"

5. "An Ear For The Action"

6. "Graffiti Park"

7. "191st Street"

8. "Home Stretch"

9. "The Crossing Of Hellgate Bridge"

10. "Death On The Downtown Metro"

11. "Stay Tuned..."

12. "A Most Violent Year"

13. "The Deconsecrated House Of Sin"

14. "In The 11th Hour".