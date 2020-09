Them zamyka trylogię (nowa płyta "Return To Hemmersmoor")

Amerykańsko-niemiecka grupa Them opublikuje pod koniec października trzeci album.

"Return To Hemmersmoor" będzie ostatnią częścią trylogii rozpoczętej na debiucie "Sweet Hollow" z 2016 roku i kontynuowanej na wypuszczonym dwa lata później longplayu "Manor Of The Se7en Gables".



Nowa płyta thrash / heavymetalowej formacji Them - będącej u zarania hołdem dla twórczości Kinga Diamonda - trafi na rynek 30 października nakładem niemieckiej wytwórni SPV / Steamhammer (CD, winyl, cyfrowo).



Teledysk do kompozycji "Battle Blood" Them z albumu "Return To Hemmersmoor" możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów longplaya "Return To Hemmersmoor":



1. "Diluvium"

2. "Age Of Ascension"

3. "The Tumultuous Voyage To Hemmersmoor"

4. "Free"

5. "Field Of Immortality"

6. "The Thin Veil"

7. "Waken"

8. "Memento Mori"

9. "Hellhounds: The Harbingers Of Death"

10. "Battle Blood"

11. "Maestro's Last Stand"

12. "Finis".