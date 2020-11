The Weeknd gwiazdą kolejnego Super Bowl!

The Weeknd będzie gwiazdą w przerwie 45. Super Bowl. Informację potwierdził sam artysta oraz przedstawiciele NFL.

The Weeknd został gwiazdą LV Super Bowl /Kevin Winter /Getty Images

W trakcie niecałej dekady, The Weeknd zdobył status światowej gwiazdy, mnóstwo nagród, a w 2020 otrzymał tytuł jednego z najbardziej wpływowych ludzi od dziennikarzy magazynu "TIME".



"Wszyscy dorastaliśmy, oglądając największe gwiazdy muzyki występujące na Super Bowl, więc występ w takim miejscu to spełnienie największych marzeń. Jestem zaszczycony i podekscytowany, że będę mógł znaleźć się na tej scenie w przyszłym rok" - stwierdził.

Dyskografię The Weeknd zamyka album "After Hours", który obecnie jest najpopularniejszym albumem R&B wszech czasów jeśli chodzi o liczbę odwtorzeń. Na drugim miejscu znajduje się "Starboy". Nawiązujący do lat 80. przebój "Blinding Lights" ma już status pięciokrotnej platyny w USA, jest także rekordowy pod względem obecności na szczycie US Radio Chart w zestawieniach Billboard (46 tygodni i wciąż na szczycie).

Pepsi Super Bowl Halftime Show to najpopularniejsze telewizyjne widowisko muzyczne - występ z 2020 roku (na scenie pojawiły się Jennifer Lopez i Shakira) obejrzało ponad 104 mln widzów.

Gwiazdami poprzednich występów w finale Super Bowl byli również m.in. Prince, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Justin Timberlake, Bruno Mars i wielu innych.