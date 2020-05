The Wailers z potomkami Boba Marleya. Zobacz teledysk "One World, One Prayer"

Założony m.in. przez Boba Marleya legendarny jamajski zespół The Wailers do najnowszego utworu "One World, One Prayer" zaprosił m.in. córkę i wnuka króla reggae oraz Shaggy'ego.

Utwór "One World, One Prayer" niesie przekaz jedności i miłości przekraczającej różnice kulturowe.

W nagraniu wzięli udział portorykański gwiazdor reggaeton Farruko oraz jeden z najbardziej znanych wokalistów reggae na świecie - Shaggy.

Grupa The Wailers do współpracy zaprosiła także córkę Boba Marleya - Cedellę Marley oraz jej syna, Skipa Marleya. Wnuk króla reggae dał się poznać z przebojów Katy Perry ("Chained to the Rhythm"), H.E.R. ("Slow Down") i Major Lazer ("Can't Take It from Me").

"One World, One Prayer" jest wezwaniem całego świata do jedności i połączenia się w modlitwie w obecnej globalnej sytuacji. Utwór napisał 19-krotny zwycięzca Grammy Emilio Estefan. Piosenka łączy reggae z rytmami urban latin.



"Napisałem tę piosenkę około dwa lata temu, myśląc o tym, jak my, jako ludzie, powinniśmy bardziej się kochać, być milsi dla siebie i dla natury" - mówi Emilio Estefan, który podkreśla jednocześnie, że powinniśmy tworzyć świat mniej podzielony polityką, różnicami religijnymi czy nierównościami.



Kariera Bob Marley and the Wailers to jeden z najważniejszych rozdziałów w historii reggae. To Bob Marley poprosił The Wailers, by nie przestawali tworzyć razem. Aston Barret Jr, syn Astona "Familymana" Barretta (basisty The Wailers) wciąż podtrzymuje legendę The Wailers. Zespół wciąż koncertuje na całym świecie, grając nawet 150 koncertów rocznie.



"Muzyka The Wailers reprezentuje pokój, miłość i jedność. Tego ducha chcę podtrzymać" - mówi Barrett, dodając że "One World, One Prayer" wyraża doskonale te idee. Piosenka zapowiada nadchodzący album The Wailers, który ma ukazać się w sierpniu.