Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.

W sobotnich dwóch odcinkach "The Voice of Poland" pojawili się uczestnicy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz młodzi Polacy na co dzień mieszkający na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy w historii show produkcja postanowiła poszukać muzycznych talentów wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.

"The Voice of Poland": Uczestnik z Ukrainy zachwycił w TVP. "Czy to jeszcze polski Voice?"

Na zakończenie pierwszego sobotniego odcinka zobaczyliśmy dwóch uczestników z Ukrainy. Evgen Peltek i Anna Gadomych prywatnie są parą, za kulisami opowiedzieli o wydarzeniach z zaatakowanego przez Rosję Mikołajowa. Uczestnik nie krył wzruszenia, tłumacząc, że poniosły go emocje w piosence "It's Hard To Get Around The Wind" Alexa Turnera, lidera Arctic Monkeys ( posłuchaj! ).

Wideo Evgen Peltek | „It's Hard to Get Around the Wind” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

"Masz wszystko co trzeba" - mówił Baron. "Twój głos jest bardzo delikatny" - stwierdziła Steczkowska. Fotele odwrócili wszyscy trenerzy i dołączyli na scenie do Evgena, by razem z nim zaśpiewać "Knockin' On Heaven's Door" Boba Dylana w wersji Guns N' Roses.

"Myślę, że wybiorę kogoś skromnego, tak jak ja" - powiedział Peltek, kierując się do ekipy Lanberry.

Część widzów zgodziło się z jurorami. W sieci niestety pojawiły się głosy o faworyzowaniu ukraińskich uczestników ze względu na trwającą wojnę.

"Czy to jeszcze polski Voice?", "I to wcale nie było ustawione, że się wszyscy odwrócili. Jasne... wspieram Ukrainę, to co się dzieje jest straszne, ale nie cierpię wciskania łzawych historyjek do talent show", "Ustawka" - czytamy w sieci.

