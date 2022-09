Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.

Przed nami kolejne dwa odcinki "The Voice of Poland", w których oprócz uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego zobaczymy również młodych uzdolnionych Polaków na co dzień mieszkających na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy w historii show produkcja postanowiła poszukać muzycznych talentów wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.

Reklama

"The Voice of Poland": Wpadka TVP

TVP zaliczyła sporą wpadkę u widzów, rozpoczynając od powtórki odcinka sprzed tygodnia. W komentarzach na oficjalnych profilach programu wybuchła burza.

"Drodzy widzowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców wyemitowaliśmy powtórkę pierwszego odcinka naszego muzycznego show" - taki wpis pojawił się na profilu "The Voice of Poland" o godz. 20:42. Chodziło o transmisję siatkarskiego meczu Polska-Brazylia, w którym nasza drużyna wywalczyła awans do finału mistrzostw świata. Wpis jednak był mocno spóźniony - pojawił się po zakończeniu spotkania.



Tydzień później (17 września), widzowie zobaczą aż trzy odcinki muzycznego talent show TVP2. 24 września wyemitowane zostaną trzy ostatnie odcinki Przesłuchań w ciemno. To właśnie wtedy poznamy pełny skład drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland": Zaczynałam śpiewać na weselach TVP

Odcinek z uczestnikami z województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęła Dominika Czekaj, która sięgnęła po "Jesteś lekiem na całe zło" Krystyny Prońko ( sprawdź! ).



"Zaintrygowała mnie twoja próba zinterpretowania tego klasyka" - powiedziała Lanberry. Marek Piekarczyk w ostatniej chwili do niej dołączył, ale wokalistka zdecydowała się na Lanberry.

W Toruniu na stałe mieszka 42-letni Francuz Chris Falconnet ("Synchronize" Milky Chance - sprawdź! ). Swoją przyszłą żonę Anię poznał w Szkocji. Trenerzy przez długi czas nie byli pewni, czy śpiewa mężczyzna czy kobieta. Swoje fotele odwrócili Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska.

"Fałszujesz i to co piąty dźwięk, więc skoro odwróciłam swój fotel, to w tobie musi być coś więcej. Wyczyścimy ten syf, co tam narobiłeś w tej piosence" - powiedziała Justyna, zapraszając Francuza do swojej drużyny.

"Dla mnie ludzie są najważniejsi. Ciebie nie trzeba zmieniać" - komentował Marek Piekarczyk, jednak ku sporemu zaskoczeniu Chris poszedł do teamu Steczkowskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland": Iskrzy między Markiem Piekarczykiem a Justyną Steczkowską TVP

Kamila Ignatowicz roztopiła serca wszystkich trenerów w balladzie "I'll Be There For You" Bon Jovi ( posłuchaj! ). "Aż miałam ochotę Marka do tańca zaprosić" - rozmarzyła się Justyna Steczkowska. Uczestniczka postanowiła wybrać drużynę chłopaków z Afromental.

Wideo Kamila Ignatowicz | „I'll be there for you” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

Na zakończenie pierwszego sobotniego odcinka zobaczyliśmy dwóch uczestników z Ukrainy. Evgen Peltek i Anna Gadomych prywatnie są parą, za kulisami opowiedzieli o wydarzeniach z zaatakowanego przez Rosję Mikołajowa. Uczestnik nie krył wzruszenia, tłumacząc, że poniosły go emocje w piosence "It's Hard To Get Around The Wind" Alexa Turnera, lidera Arctic Monkeys ( posłuchaj! ).

Wideo Evgen Peltek | „It's Hard to Get Around the Wind” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

"Masz wszystko co trzeba" - mówił Baron. "Twój głos jest bardzo delikatny" - stwierdziła Steczkowska. Na scenie do Evgena dołączyli wszyscy trenerzy, by razem z nim zaśpiewać "Knockin' On Heaven's Door" Boba Dylana w wersji Guns N' Roses. "Myślę, że wybiorę kogoś skromnego, tak jak ja" - powiedział Peltek, kierując się do ekipy Lanberry.

Evgen Peltek przeżył kolejną porcję wzruszeń, bo na scenie pojawiła się jego dziewczyna, śpiewając "If I Can Dream" Elvisa Presleya ( sprawdź! ). Ona również trafiła do dalszego etapu - swój fotel obrócił Marek Piekarczyk. Po jej występie z gitarą dołączył do niej Evgen. Razem postanowili przekazać widzom, że w Ukrainie wciąż trwa wojna, a także podziękować Polsce za okazywaną ich ojczyźnie pomoc.

W drugim sobotnim odcinku zobaczyliśmy uczestników z Wileńszczyzny i Podlasia. 21-letnia Ewelina Gancewska jest Polką z Wilna, a w programie zaśpiewała "Tańczące Eurydyki" w wersji Anny German ( posłuchaj! ). Za kulisami wspierali ją trzej bracia bliźniacy (razem występują w zespole) i mama. Wszyscy pojawili się na scenie.



"Jestem wrażliwe na takie dźwięki. Wszystkie wokalistki poległy na tym utworze" - stwierdził Piekarczyk. "Nie wszystkie, ja nie poległam" - odparła Steczkowska, która postanowiła mu to udowodnić, śpiewając z Eweliną w duecie.

Inspirujący się twórczością Andrzeja Zauchy i Czesława Niemena Michał Kaczmarek ma na koncie liczne nagrody na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, jak np. Grand Prix i nagroda publiczności na ogólnopolskim Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", nagroda radia Zet Gold na Grechuta Festival w Krakowie, Superdebiuty na Festiwalu w Opolu czy Grand Prix na festiwalu Slavianski Bazaar w Witebsku. W programie sięgnął po "Za-czekam" Mietka Szcześniaka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Kaczmarek Halo, ja czekam

"Dobry głos ma" - mówiła Lanberry. "Ale czysto śpiewa" - ocenił Baron, jednak żaden z trenerów nie zdecydował się wcisnąć czerwonego przycisku. "Męczył się" - stwierdził potem Marek Piekarczyk.

Po dwóch latach do "The Voice of Poland" powróciła Julianna Olańska ("This World" Selah Sue - posłuchaj! ), która w 11. edycji była w drużynie Tomsona i Barona. Teraz odwróciła wszystkie fotele, a trenerzy docenili jej determinację.



"Oczyszczanie emocji przez muzykę to moja specjalność" - powiedziała Steczkowska, czym przekonała uczestniczkę.