Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry ( posłuchaj! ), która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.



Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland": Zaczynałam śpiewać na weselach TVP

"The Voice of Poland": Zmiany w emisji. Kiedy kolejny odcinek?

Według wcześniejszych zapowiedzi, 10 września TVP2 miała pokazać aż trzy premierowe odcinki, z udziałem uczestników z województwa śląskiego, województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Wileńszczyzny. Po raz pierwszy w historii produkcja programu udała się poza granice Polski, aby odkrywać muzyczne talenty wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.

Te zmiany związane były z planowanym koncertem z okazji otwarcia Mierzei Wiślanej, który zapowiadał prezes Jacek Kurski. Międzyczasie stracił on stanowisko, a nowy prezes Mateusz Matyszkowicz zdecydował, że tego koncertu nie będzie.

"The Voice of Poland": Iskrzy między Markiem Piekarczykiem a Justyną Steczkowską TVP

Zamieszanie w ramówce (w tym czasie pokazywany był mecz siatkarzy Polska - Brazylia o awans do finału Mistrzostw Świata) sprawiło, że sobotni blok z "The Voice of Poland" rozpoczął się od powtórki odcinka sprzed tygodnia z uczestnikami z Wielkopolski. Dwa premierowe odcinki (kujawsko-pomorskie oraz Wileńszczyzna) rozpoczną się o godz. 21.

"Jak można tak traktować widzów?", "Ale to już było", "Halo, pobudka, co się tam u was dzieje?", "Żarty sobie robicie? Ile jeszcze razy to puścicie" - to najłagodniejsze z wielu komentarzy oburzonych fanów programu.

"Drodzy widzowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców wyemitowaliśmy powtórkę pierwszego odcinka naszego muzycznego show. Premierowe przesłuchania w ciemno zaczynamy o 21:05. Kibicujemy razem z Wami" - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu "The Voice of Poland" już po zakończeniu siatkarskiego meczu (Polacy wywalczyli awans do finału).

24 września odbędą się ostatnie Przesłuchania w Ciemno i wtedy poznamy pełen skład drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.